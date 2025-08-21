PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gesucht

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Tür einer Bäckerei am Poth und entwendeten mehrere verpackte Kuchen. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Nacht, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr knallte es bei einem Baustoffhandel an der Untergrüner Straße. Wie ein Mitarbeiter feststellte, hatte ein Unbekannter an der Gebäuderückseite ein Fenster zertrümmert. Stehlen konnte er nichts, er lief vor dem Zeugen davon in Richtung der Bahngleise. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben. Demnach handle es sich um einen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einer dunklen Brille in eckiger Form. Wer hat etwas gesehen? (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

