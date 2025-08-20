Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Plettenberg/ Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle Plettenberg Lettmecke, Attendorner Straße Zeit 20.08.2025, 7:27 bis 09:52 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 315 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 69 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 20.08.2025, 10:37 bis 12:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 375 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Krad Zulassungsbehörde Niederlande.
