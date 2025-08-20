POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Altena (ots) - Am Montag kontrollierte die Polizei auf der Hagener Straße ein Wohnwagen-Gespann. Der 28-jährige Werdohler am Steuer hatte nur eine Fahrerlaubnis der Klasse B, die jedoch nicht ausreichte für sein Gespann. Nun wird gegen den Fahrer ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei rät, sich bei der Anschaffung von Anhängern genauer zu informieren, welche Fahrerlaubnisse nötig sind. Es kommt nicht nur auf das eingetragene zulässige Gewicht des ...

mehr