PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Plettenberg/ Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle Plettenberg Lettmecke, Attendorner Straße Zeit 20.08.2025, 7:27 bis 09:52 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 315 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 69 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 20.08.2025, 10:37 bis 12:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 375 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Krad Zulassungsbehörde Niederlande.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:53

    POL-MK: Zu schwerer Wohnwagen

    Altena (ots) - Am Montag kontrollierte die Polizei auf der Hagener Straße ein Wohnwagen-Gespann. Der 28-jährige Werdohler am Steuer hatte nur eine Fahrerlaubnis der Klasse B, die jedoch nicht ausreichte für sein Gespann. Nun wird gegen den Fahrer ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei rät, sich bei der Anschaffung von Anhängern genauer zu informieren, welche Fahrerlaubnisse nötig sind. Es kommt nicht nur auf das eingetragene zulässige Gewicht des ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:40

    POL-MK: E-Scooter gestohlen - Pkw durchwühlt - Wohnwagen aufgebrochen

    Iserlohn (ots) - Am Dienstag zwischen 17.30 und 19.05 Uhr wurde am Kurt-Schumacher-Ring ein E-Scooter gestohlen. Der Nutzer hatte den R-Roller an einem Fahrradständer befestigt. Es handelt sich um Segway mit dem Versicherungskennzeichen 095RWN. An der Alexanderstraße stahlen Unbekannte zwischen dem 12. August und Dienstagmorgen das Versicherungskennzeichen eines ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 08:11

    POL-MK: Anzeigen nach Supermarktbesuch

    Werdohl (ots) - Ein 35 Jahre alter Plettenberger sorgte gestern Mittag am Pungelscheider Weg für das Aufsehen der Polizei. Gegen 11.40 Uhr wurde er beim Ladendiebstahl in einem dortigen Supermarkt erwischt und erhielt einen Platzverweis durch die dazu gerufene Polizei, ein Einhandmesser, das er mit sich führte, wurde ihm zudem abgenommen. In dem Supermarkt bestand zudem bereits ein Hausverbot gegen den Mann, auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren