Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter gestohlen - Pkw durchwühlt - Wohnwagen aufgebrochen

Iserlohn (ots)

Am Dienstag zwischen 17.30 und 19.05 Uhr wurde am Kurt-Schumacher-Ring ein E-Scooter gestohlen. Der Nutzer hatte den R-Roller an einem Fahrradständer befestigt. Es handelt sich um Segway mit dem Versicherungskennzeichen 095RWN. An der Alexanderstraße stahlen Unbekannte zwischen dem 12. August und Dienstagmorgen das Versicherungskennzeichen eines E-Scooters.

In der Nacht zum Dienstag wurden am Feldmarkring zwei Pkw durchwühlt. Aus einem schwarzen Volvo wurden diverse Schlüssel gestohlen. In dem zweiten Fahrzeug, einem blauen VW Multivan, hat der Täter offenbar nichts Verwertbaren gefunden.

An der Nußbergstraße entwendeten Unbekannte eine Überwachungskamera und beschädigten ein hölzernes Rankgitter.

Zwischen dem 1. August und Dienstagnachmittag haben Unbekannte an der Gennaer Straße die Tür eines geparkten Wohnwagens aufgebrochen und das Fahrzeug durchwühlt. Sie stahlen Kleingeld, Grillgerät und weitere Campingartikel.

Am Dienstag kurz nach 4 Uhr morgens kontrollierte die Polizei auf der Dortmunder Straße einen Pkw, weil dieser mit einem defekten Frontscheinwerfer unterwegs war. Er zeigte den Beamten das Foto eines Führerscheins, der jedoch nicht in den polizeilichen Systemen verzeichnet ist. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

