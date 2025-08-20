Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zu schwerer Wohnwagen

Altena (ots)

Am Montag kontrollierte die Polizei auf der Hagener Straße ein Wohnwagen-Gespann. Der 28-jährige Werdohler am Steuer hatte nur eine Fahrerlaubnis der Klasse B, die jedoch nicht ausreichte für sein Gespann. Nun wird gegen den Fahrer ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei rät, sich bei der Anschaffung von Anhängern genauer zu informieren, welche Fahrerlaubnisse nötig sind. Es kommt nicht nur auf das eingetragene zulässige Gewicht des Anhängers an, sondern auch auf das zulässige Gewicht des gesamten Gespannes. Viele heute erhältliche Wohnwagen bringen deutlich über eine Tonne auf die Waage und das gesamte Gespann in Verbindung mit einem größeren Pkw schnell über die zulässige Marke. Wer seinen Führerschein vor dem 19. Januar 2013 erworben hat, für den gelten andere Regeln. (cris)

