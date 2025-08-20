Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: ABC-Einsatz am Mendener Rathaus beendet

Menden (ots)

Der Einsatz am Mendener Rathaus ist beendet. Feuerwehr und Polizei rücken ab.

Gegen Mittag hatte eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung nach dem Verteilen von Post unter anderem über Atemwegsreizungen und Hautrötungen geklagt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Das Rathaus wurde geräumt. Die Feuerwehr löste einen ABC-Alarm aus. Aus Dortmund wurde eine Analytische Task Force der Feuerwehr angefordert.

Diese stellte eine sehr geringe Dosis eines Reizstoffes fest, wie er unter anderem in Pflanzenschutzmitteln vorkommt. Nach dem derzeitigen Stand erscheint eine allergische Reaktion als die wahrscheinlichste Erklärung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell