POL-DH: --- Weyhe - Falsche Handwerker ---

Diepholz (ots)

Ein Seniorenehepaar in der Bremer Straße ist am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr Opfer von falschen Handwerkern geworden.

Zwei unbekannte Männer hatten an der Haustür geklingelt und sich als Mitarbeiter des örtlichen Wasserversorgers ausgegeben. Da sie Reparaturarbeiten ausführen müssten, ließen die Senioren die Beiden ins Haus. Die unbekannten Männer lenkten die Senioren ab und entwendeten u.a. Schmuck. Erst als die Unbekannten das Haus wieder verlassen hatten, bemerkten die Senioren den Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Um sich vor falschen Handwerkern zu schützen rät die Polizei, keine unangemeldeten und nicht selbst bestellten Handwerker ins Haus zu lassen. Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

