Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Ein 37-jähriger Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes wurde am Sonntagmittag gegen 12.00 Uhr zwischen einem Anhänger und einem Zaun eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

In der Straße Am Südkamp war am Sonntagmittag ein Anhängergespann, bestehend aus zwei Anhängern ohne Zugfahrzeug, auf dem Seitenstreifen abgestellt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Gespann ins Rollen und klemmte einen Arbeiter zwischen Anhänger und Zaun ein. Der 37-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit und zunächst von einem Notarzt versorgt werden. Anschließend flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hat auch ein unabhängiger Gutachter die Unfallstelle untersucht. Das Anhängergespann wurde zur Ermittlung der Unfallursache sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

