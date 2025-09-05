Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Vermisster Senior tot aufgefunden ---

Diepholz (ots)

Im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen ist der vermisste 86-Jährige heute Nachmittag gegen 15.00 Uhr von einem Familienangehörigen leblos im Moor zwischen Barnstorf und Goldenstedt gefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen.

Ein Fremdverschulden kann die Polizei zur Zeit ausschließen, vielmehr handelt es sich um einen tragischen Unfall. Nach ersten Erkenntnissen ist der Vermisste mit seinem Fahrrad in dem Moorgebiet auf einem unbefestigten Weg gestürzt und dann in einen tiefen Graben gefallen sein, wo er verstarb.

Alle Suchmaßnahmen können hiermit eingestellt werden. Auch ein unmittelbar bevorstehender Einsatz von Suchhunden wurde abgesagt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Helfern und Hinweisgebern für die Unterstützung bei der Suche.

