PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Vermisster Senior tot aufgefunden ---

Diepholz (ots)

Im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen ist der vermisste 86-Jährige heute Nachmittag gegen 15.00 Uhr von einem Familienangehörigen leblos im Moor zwischen Barnstorf und Goldenstedt gefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen.

Ein Fremdverschulden kann die Polizei zur Zeit ausschließen, vielmehr handelt es sich um einen tragischen Unfall. Nach ersten Erkenntnissen ist der Vermisste mit seinem Fahrrad in dem Moorgebiet auf einem unbefestigten Weg gestürzt und dann in einen tiefen Graben gefallen sein, wo er verstarb.

Alle Suchmaßnahmen können hiermit eingestellt werden. Auch ein unmittelbar bevorstehender Einsatz von Suchhunden wurde abgesagt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Helfern und Hinweisgebern für die Unterstützung bei der Suche.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:31

    POL-DH: --- Twistringen, Einbrecher eingesperrt - Syke, Pedelec-Fahrerin verletzt ---

    Diepholz (ots) - Twistringen - Einbrecher eingesperrt Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Der Unbekannte drang durch eine Hintertür ins Haus ein. Eine 57-jährige Hausbewohnerin bemerkte den ungebetenen Gast und sperrte ich kurzerhand in der Obergeschosswohnung ein. Sie rief ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 08:00

    POL-DH: --- Barnstorf - Vermisstensuche bislang erfolglos ---

    Diepholz (ots) - Die Suche nach dem vermissten 86-jährigen Mann aus Barnstorf blieb auch am Donnerstag erfolglos. Die Polizei hat am späten Abend die Suche vorerst beendet. Im Laufe des Tages waren neben der Feuerwehr, der Polizei auch ganz viele private Helfer an der Suche nach dem Vermissten beteiligt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren