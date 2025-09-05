Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Vermisstensuche bislang erfolglos ---

Diepholz (ots)

Die Suche nach dem vermissten 86-jährigen Mann aus Barnstorf blieb auch am Donnerstag erfolglos. Die Polizei hat am späten Abend die Suche vorerst beendet.

Im Laufe des Tages waren neben der Feuerwehr, der Polizei auch ganz viele private Helfer an der Suche nach dem Vermissten beteiligt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft. Mehrere private Helfer fuhren das unwegsame Gelände mit Quads ab. Ca. 60 Helfer hatten sich am Nachmittag, nach dem Aufruf von Samtgemeinde und Polizei, mit Fahrrädern und Pedelecs an der Suche beteiligt. Benachbarte Dienststellen überprüften mögliche Anlaufadressen. Die Suche mit Personenspürhunden (Mantrailer) blieb am Abend ebenfalls erfolglos.

Bislang führten alle Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten. Nach dem alle Maßnahmen am Donnerstag ausgeschöpft waren, wurde die Suche zunächst beendet. Am heutigen Freitag soll die Suche fortgesetzt werden.

Ein großer Dank geht an die vielen freiwilligen Helfer und Hinweisgeber!

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell