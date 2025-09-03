PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Polizeibilanz eine Woche nach Brokser Markt ---

Diepholz (ots)

Mehr Straftaten, aber dennoch ein überwiegend friedlicher Verlauf. Das ist die Bilanz der Polizei auch eine Woche nach dem Ende des diesjährigen Brokser Marktes.

Insgesamt verzeichnete die Polizei in diesem Jahr mit heutigem Stand 35 Straftaten. Im Jahr 2024 waren es mit Stand eine Woche nach dem Markt 32. Die Zahlen sind höher als unmittelbar nach Marktende, da in den Tagen nach dem Markt noch die eine oder andere Strafanzeige bei den benachbarten Dienststellen oder Online erstattet wird. Von den 35 Straftaten in diesem Jahr entfallen 21 auf Körperverletzungen, im letzten Jahr waren es nur 15 Körperverletzungen. Außerdem gab es in diesem Jahr drei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, 2024 war es nur eine. Die Anzahl der Diebstähle dagegen ist nahezu gleichgeblieben. In 2025 wurden drei Diebstähle angezeigt, in 2024 waren es fünf. Bei den restlichen Straftaten handelt es sich um Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Verkehrsunfallfluchten usw.

Im Fall der zwei verletzten Frauen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Hinweise auf eine versuchte Raubtat oder ein Sexualdelikt gibt es im Moment nicht. Diese Körperverletzung wurde am 26.08.2025 gegen 18:00 Uhr in Bruchhausen-Vilsen beim Busbahnhof begangen. Eine männliche Person hatte demnach die beiden Marktbesucherinnen, 59 und 57 Jahre alt, auf dem Weg zum Busbahnhof zunächst angesprochen. Als die Kontaktversuche durch die Frauen abgelehnt wurden, griff er die beiden Frauen unvermittelt von hinten an. Sie wurden zu Boden geschubst und erlitten Schürfwunden und Prellungen im Kopfbereich und einigen anderen Körperstellen. Eines der Opfer gab später an, dass der Täter ihren Kopf zweimal auf den Asphalt geschlagen habe.

Der Täter soll um die 40 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er soll in Richtung Ortskern geflüchtet sein. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort, konnten den Täter aber trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr feststellen. Sofort alarmierte Rettungskräfte versorgten die beiden Opfer vor Ort. Eine Mitnahme ins Krankenhaus wurde von beiden Opfern abgelehnt. Eine weiterführende ärztliche Versorgung wurde durch die Opfer eigenverantwortlich veranlasst.

Aufnahmen zu dem Sachverhalt von der Kameraüberwachung gibt es keine, da sich die Überwachung nur auf das Marktgelände beschränkte.

Auch die angebliche Messerstecherei in einem Festzelt entpuppte sich als Körperverletzung, ohne dass ein Messer gefunden wurde. Der Täter hatte einen Schlagring benutzt, den die Polizei sicherstellte (wir berichteten).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

