Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Kind angefahren ---

Diepholz (ots)

Ein 10-jähriger Junge wurde am Dienstagmorgen gegen 07.10 Uhr an der Kreuzung Am Damm / Lange Straße von einem Pkw angefahren und leicht verletzt.

Der Junge war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als eine 19-jährige Pkw-Fahrerin an der Kreuzung die Vorfahrt missachtete und mit dem Rad des Jungen kollidierte. Der Junge stürzte und verletzte sich zum Glück nur leicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in Begleitung seiner Mutter zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

