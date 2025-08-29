Polizeipräsidium Ravensburg

Mengen

Sachschaden nach Überholunfall

Glücklicherweise nur Sachschaden ist bei einem Unfall im Zuge eines missglückten Überholmanövers am Donnerstagnachmittag auf der B 32 in Richtung Scheer entstanden. Ein Pkw-Lenker wollte gegen 15.15 Uhr auf gerader Strecke einen vor ihm fahrenden 36-jährigen Mercedes-Fahrer mit Anhänger überholen. Der 36-Jährige setzte zeitgleich ebenfalls zum Überholen eines Lkws an und übersah den Autofahrer. Durch das Ausscheren streifte er mit der linken Seite seines Anhängers den Pkw auf der rechten Seite und wies ihn in die Leitplanke ab, welche leicht beschädigt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, während dieser am Anhänger des 36-Jährigen rund 1.000 Euro beträgt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bad Saulgau

Unter Alkoholeinfluss und mit Handy auf dem Fahrrad

Ein betrunkener 28-jähriger Radfahrer ist bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag kurz vor 18.30 Uhr von einer Polizeistreife in der Schillerstraße gestoppt worden. Der 28-Jährige fiel den Polizeibeamten auf, weil er während der Fahrt sein Handy benutzte. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Radler musste sein Fahrrad stehen lassen und eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Der 28-Jährige muss wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zudem kommt auf ihn ein Verwarnungsgeld wegen der Handynutzung während des Fahrradfahrens zu.

Bad Saulgau

Dachziegel aus Garten gestohlen - Zeugen gesucht

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben bislang unbekannte Täter Anfang des Monats mehrere hundert Dachziegel von einem Gartengrundstück in der Zeltengasse gestohlen. Die Täter kletterten offenbar über einen Zaun des Grundstücks, um an die Dachziegel zu kommen, welche hinter einer Scheune lagen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Krauchenwies

Betrunkener vergisst Essen auf Herd - starke Rauchentwicklung

Angebranntes Essen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Am Bahnhof" hat am Donnerstagabend für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr mit drei Fahrzeugen gesorgt. Ein offenbar betrunkener Bewohner vergaß gegen 18 Uhr sein Essen auf dem Herd und schlief ein. Weitere Bewohner der Unterkunft bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Da der Betrunkene nicht aufwachte, musste die Feuerwehr die Türe des Containers aufbrechen. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem verrauchten Zimmer geborgen. Der Rettungsdienst brachte den offenbar Unverletzten vorsorglich in ein Krankenhaus.

Neufra

Vermeintlicher Holzdiebstahl geklärt

Bei Ermittlungen zu einem vermeintlichen Holzdiebstahl (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6106126) hat sich herausgestellt, dass das Holz von einem Berechtigten abtransportiert worden ist. Die Beamten des Polizeipostens Gammertingen konnten somit keine strafbare Handlung feststellen.

