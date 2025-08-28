Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.08.2025

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Verdacht auf Drogenhandel - zwei Tatverdächtige in Haft

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat am frühen Dienstagmorgen mehrere Objekte in Wangen, Kißlegg und im angrenzenden bayerischen Gebiet durchsucht, darunter eine Asylbewerberunterkunft in der Wangener Zeppelinstraße. Hintergrund der richterlich angeordneten Durchsuchungen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 23 und 33 Jahren. Die Kriminalbeamten, die von Polizisten des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen sowie von Ermittlern der Rauschgiftermittlungsgruppe und Polizeihundeführern des Polizeipräsidiums Ravensburg unterstützt wurden, fanden bei den Tatverdächtigen verkaufsfertig abgepacktes Kokain und synthetische Drogen sowie weitere Beweismittel, die auf einen Handel hindeuten. Eine 34-Jährige, die sich ebenfalls in der Unterkunft aufhielt, wurde von den Beamten festgenommen, weil sie sich illegal im Bundesgebiet aufhält. Zwei 31 und 33 Jahre alte Tatverdächtige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Die beiden dringend tatverdächtigen Gambier befinden sich seither in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

