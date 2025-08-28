Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Fahrer kommt von Fahrbahn ab und sucht das Weite

Nach einem Verkehrsunfall hat sich der Fahrer eines Mercedes am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr aus dem Staub gemacht. Der Mann kam in einer Linkskurve von der Kreisstraße zwischen Zielfingen und Sigmaringendorf von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und steuerte dann offenbar gegen. Der Wagen blieb schließlich linksseitig der Straße im Grünstreifen stehen. Im Anschluss ließ der Fahrer den Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, stehen und suchte das Weite. Trotz einer Fahndung konnten die Beamten den Lenker nicht antreffen. Die Polizei geht ersten Hinweisen auf den Fahrer nach und ermittelt wegen Fahrerflucht. Der Mercedes wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen.

Stetten am kalten Markt

Vorfahrt missachtet - eine Verletzte

Leichte Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung der Lindenstraße mit dem Mausackerweg ereignet hat. Die 71-jährige Opel-Fahrerin missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 43-jährigen BMW-Lenkers. Durch die wuchtige Kollision wurde die 71-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neufra

Holzdieb stiehlt mehrere Meter Holz

Etwa acht Meter Holz haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochmittag von einem Grundstück in der Rathausstraße entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe mit größeren Maschinen oder einem Traktor zugange gewesen sein dürften. Der Wert des Holzes wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07574/921687 um sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder den Tätern.

Meßkirch

Polizei informiert auf Wochenmarkt

Das Polizeipräsidium Ravensburg informiert am Freitag, 05.09.2025 von 8 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem Wochenmarkt in Meßkirch zu wichtigen Themen der Verkehrs- und Kriminalprävention. Beamte des Referats Prävention machen unter anderem auf verschiedene Betrugsmaschen, Einbruchssicherheit sowie Pedelec- und Fahrradsicherheit aufmerksam. Aber auch Informationen zum Bußgeldkatalog und im Alter sicher zu leben sind Bestandteil der Themen. Auch ein Beamter der Einstellungsberatung wird für Interessierte für Fragen zum Polizeiberuf Rede und Antwort stehen.

Bad Saulgau

Arbeiter erleidet bei Arbeitsunfall leichte Verletzungen

Viel Glück im Unglück war bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Bierstetten im Spiel, bei dem ein 65-jähriger Arbeiter leicht verletzt wurde. Beim Verladen einer mehrere hundert Kilo schweren Rüttelplatte mittels Radbagger riss die Hebeschlaufe. Die Rüttelplatte stürzte zu Boden und traf den 65-Jährigen, der diese gegen Wegdrehen hielt, am Kopf. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und etwaigen arbeitssicherheitstechnischen Versäumnissen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell