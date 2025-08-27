PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Autofahrer kollidiert mit Lastwagen

Hagnau am Bodensee / Bodenseekreis (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße 31. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 70-jährige Renault-Lenker an den Fahrbahnrand der Ortsdurchfahrt Hagnau. Dort verlor er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, rollte los und stieß in die Seite eines aus Meersburger Richtung entgegenkommenden Lasters. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, der nach notärztlicher Versorgung auf dem Luftweg in eine Klinik gebracht wurde. Am Renault wird der Sachschaden auf rund 15.000 Euro geschätzt, am Lastwagen beläuft sich dieser auf etwa 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Ob ein gesundheitliches Problem des 70-Jährigen unfallursächlich war, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße zwischen Stetten und Kirchberg teilweise voll gesperrt werden, was auch auf den Nebenstrecken für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Gegen 16.30 Uhr konnte die B 31 für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

