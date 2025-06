Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert Mann angefahren - Geschädigte und Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Dienstagabend (03.06.2025), gegen 20:20 Uhr, wurde die Polizei auf den Parkplatz eines Discounters in der Mannheimer Straße gerufen, da zwei betrunkene Männer aggressiv seien und Kunden anpöbeln würden. Beide seien mit einem Transporter weggefahren. Die alarmierten Polizeikräfte erblickten den gemeldeten Transporter mit zwei Insassen noch auf der Anfahrt auf der Mannheimer Straße und wollten diesen kontrollieren. Der Transporter flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei und ignorierte auch die eingeschalteten Anhaltesignale. Bei der Flucht gefährdete der Transporter auf einem Feldweg zwischen der Altenbacher Straße und der K 5 (Erpolzheimer Straße) eine Fußgängerin. Der Transporter konnte durch die nachfahrende Polizeistreife schließlich zwischen Wingertszeilen in der Nähe der K5 aufgefunden werden. Weder der Fahrer und noch der Beifahrer waren in dem Fahrzeug. Bei der Absuche u.a. mit einem Polizeihund konnten Polizeikräfte den 51-jährigen Fahrer und den 42-jährigen Beifahrer in der Nähe in einem Gebüsch versteckt auffinden. Der 42-Jährige trat nach dem suchenden Hund und wurde anschließend von diesem ins Bein gebissen. Er erlitt leichte Verletzungen. Im Nachhinein wurde bekannt, dass der 51-Jährige einen Mann auf dem Parkplatz des Discounters angefahren haben soll. Ob der Mann verletzt wurde, ist bislang noch unbekannt. Der 51-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der alkoholisierte Fahrer muss sich nun u.a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Die Polizei Bad Dürkheim sucht nach dem Mann, der auf dem Discounter-Parkplatz angefahren worden sein soll und nach der Frau, die auf dem Feldweg zwischen der Altenbacher Straße und der K 5 gefährdet wurde. Diese und auch weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polzei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell