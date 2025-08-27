PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Rezeptfälscher gelangt an hochpreisiges Medikament

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag kurz nach 16 Uhr in einer Apotheke in der Straße "Im Städtle" ein gefälschtes Rezept eingelöst und so ein hochpreisiges Medikament erlangt. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang mit einem Betrugsversuch mit selber Vorgehensweise in Bingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6104590) besteht. Personen, denen der Täter, der ein südländisches Erscheinungsbild hatte, im Bereich der Apotheke aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 07574/921687 bei den Ermittlern melden.

Pfullendorf

Fahrzeug wird ausgehebelt und prallt gegen Baum

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 37-jährige Audi-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung der L 268 und der L 286. Die Frau war von Pfullendorf in Richtung Mengen unterwegs, kam an der Kreuzung nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem linken Vorderrad gegen den dortigen Bordstein. Durch den Aufprall wurde der Wagen ausgehebelt und prallte in der Folge gegen einen Baum, der entwurzelt wurde. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in eine Klinik. An ihrem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 55.000 Euro. Ein Abschleppdienst lug das Wrack auf. Der Baum musste von der Freiwilligen Feuerwehr gefällt werden, da er eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellte.

Krauchenwies

Sprinter deutlich überladen

Ein empfindliches Bußgeld kommt auf einen 70 Jahre alten Sprinter-Fahrer zu, der am Dienstagmittag im Ortsgebiet von der Verkehrspolizei wegen des Verdachts der Überladung gestoppt wurde. Eine Wiegung bestätigte den Eindruck der Beamten: der Sprinter brachte 42 Prozent zu viel Gewicht auf die Waage. Die Fahrt des 70-Jährigen endete an Ort und Stelle. Er musste die geladenen Metallteile ab- und umladen. Der Mann wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

