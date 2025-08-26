Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Holzdieb entwendet mehrere Meter Holz

In der vergangenen Woche hat ein Dieb vier bis fünf Meter Holz gestohlen, das bei Hausen im Tal an einem Waldrand im Bereich des Gewanns "Im Eselsteig" gelagert war. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die vier bis fünf Meter gespaltenes Holz mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben dürfte. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet unter Tel. 07573/815 um Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug.

Bingen

Betrüger mit gefälschtem Rezept

Sofort aufgeflogen ist der Betrugsversuch eines bislang unbekannten Mannes, der am Montag gegen 16.30 Uhr in eine Apotheke in der Hauptstraße ein gefälschtes Rezept einlösen wollte. Der Täter wollte mit dem Rezept an ein hochpreisiges Abnehmmittel gelangen. Die Apothekerin erkannte die Fälschung sofort, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff. Er wird als etwa 170 bis 180 cm groß, mit dunklen Haaren und einem Bart beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt sowie Jeans und war mutmaßlich mit einem schwarzen VW Touran mit einem Aufdruck an den Seiten unterwegs. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Ostrach

Unbekannte zündeln

Im Bereich des Waldkindergartens im Denkmalweg haben zwei bislang unbekannte Jugendliche am Montagabend gezündelt. Eine Spaziergängerin beobachtete, wie das Duo getrocknetes Gras im Bereich der Spielgeräte entzündete. Als dadurch eine Stichflamme entstand, flüchteten die Jugendlichen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an und löschte den lediglich noch glimmenden Grashaufen. Die Flamme hatte glücklicherweise nicht auf die Spielgeräte übergegriffen. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zu den beiden Jugendlichen.

Mengen

Fahrerin kommt von Straße ab und wird leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen ist eine 61 Jahre alte Mini-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Die Frau war im Uferweg zwischen Rulfingen und Krauchenwies in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und im dortigen Straßengraben stehen geblieben. Am Mini, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell