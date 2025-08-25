Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 82-jährige Seniorin vermisst - Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Seit Sonntag wird die 82-jährige Lurline J. aus Friedrichshafen-Ailingen vermisst. Die Seniorin wurde zuletzt am Sonntagmorgen vom Pflegedienst wohlauf in ihrer Wohnung angetroffen. Die Polizei geht davon aus, dass Frau J. im Laufe des Sonntags ihre Wohnung verließ. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die 82-Jährige dürfte zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit ihrem roten Rollator unterwegs sein. Die Seniorin hat gesundheitliche Probleme und ist nicht gut zu Fuß, weshalb die Ermittler auch nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei, in die unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie Spürhunde eingebunden waren, führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Daher bitten die Ermittler die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib der Seniorin. Frau J. ist etwa 150 cm groß, hat eine dunklere Hautfarbe und graues, krauses Haar. Auf ihrem roten Rollator befindet sich ein Jamaika-Aufkleber.

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter nachfolgendem Link zum Fahndungsportal abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/friedrichshafen-ailingen-vermisstenfahndung/

Personen, die die Seniorin seit ihrem Verschwinden gesehen haben oder die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, mögen sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 melden.

