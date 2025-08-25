Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen / Unterschmeien

Radfahrer bei Sturz lebensbedrohlich verletzt

Lebensbedrohliche Verletzungen hat sich ein 65 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Sonntagnachmittag bei einem Sturz auf der abschüssigen Altschmeierstraße zwischen Hardthof und Unterschmeien zugezogen. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache stürzte der Radler kurz nach 14.30 Uhr alleinbeteiligt und musste in der Folge von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in eine Klinik geflogen werden. Eine medizinische Ursache kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Gammertingen

Kasse an Verkaufsstand aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag die Kasse an einem Eis-Verkaufsstand zu Selbstbedienung aufgebrochen und Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl in der Wilsinger Straße in Harthausen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Sigmaringendorf

Polizei ermittelt gegen 25-Jährigen wegen versuchten Diebstahls

An mehreren geparkten Pkw im Bereich der Buchenstraße hat sich am späten Sonntagabend ein 25-Jähriger zu schaffen gemacht und getestet, ob diese möglicherweise unverschlossen sind. Der Tatverdächtige wurde von einer privaten Kamera aufgezeichnet und konnte von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen schnell identifiziert werden. Er wird nun wegen versuchten Diebstahls angezeigt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei weiter daraufhin, dass geparkte Pkw, auch wenn sie nur kurzzeitig verlassen werden, stets abgeschlossen und nach Möglichkeit keine Wertsachen darin gelagert werden sollen.

Illmensee

In Gegenverkehr geraten - Quad-Fahrer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Sonntagnachmittag ein Quad-Fahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße bei Illmensee-Lichtenegg in eine Klinik geflogen. Ein 66 Jahre alter Renault-Fahrer war gegen 14 Uhr im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort den entgegenkommenden 64-Jährigen bei vergleichsweise niedrigerer Geschwindigkeit samt seinem Quad erfasst. Der 64-Jährige wurde dabei von seinem Gefährt geschleudert. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich der 64-Jährige mittelschwere Verletzungen zugezogen haben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

