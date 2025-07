POL-NB: Gebäudebrand in Ueckermünde

Rügen (ots) - Am Diensttagabend, dem 08.07.2025, gegen 20:00 Uhr informiert die IRLSt des Landkreises Vorpommern-Rügen die Polizei über einen Brand in Breege auf Rügen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte das 9-jährige deutsche Kind eine sogenannte 5-Minuten-Terrine in der Mikrowelle einer Ferienwohnung zu erwärmen. Dieser Versuch misslang offensichtlich. Das Essen fing in der Mikrowelle Feuer. Es kam zu starker ...

