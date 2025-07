Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei prüft Video in den sozialen Netzwerken

Neubrandenburg (ots)

Im Zusammenhang mit den heute begonnen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze, kursieren in den Sozialen Medien derzeit Bilder und Videos, die Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern in einem Streifenwagen zeigen sollen. Der Wagen vollzieht in einem Waldgebiet ein Wendemanöver. Im Fokus der Posts und Kommentare stehen die sich im Wagen befindenden Streifenbeamten.

Neben der Sicherung der Aufnahmen prüft das Polizeipräsidium Neubrandenburg derzeit auch die Umstände, unter denen das Video entstanden ist. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen und dauert aktuell an. Weitere Angaben können zum derzeitigen Zeitpunkt daher nicht gemacht werden.

