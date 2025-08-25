Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Berg

In Gegenverkehr geprallt - Entgegenkommender schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der K 7950 wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt, der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der 24-jährige Unfallverursacher mit seinem Seat von Kasernen in Richtung Weingarten, als er in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Mitsubishi des ordnungsgemäß entgegenkommenden 22-Jährigen. Beide Fahrzeuge drehten sich durch die wuchtige Kollision um die eigene Achse und wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand insgesamt Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Rettungsdienst brachte sowohl den 22-Jährigen als auch den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab daraufhin einen Wert von rund 1,4 Promille, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 21 Uhr voll gesperrt.

Bad Waldsee

Unter Kokain- und Alkoholeinfluss sowie ohne Führerschein hinterm Steuer

Strafrechtliche Konsequenzen sowie ein empfindliches Bußgeld kommen auf einen 24-Jährigen zu, den die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Osterhofen am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch sowie Hinweise auf Drogeneinfluss fest. Tests ergaben einen Alkoholwert von knapp einem Promille sowie Hinweise auf aktuellen Kokainkonsum. Der 24-Jährige musste daraufhin in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen. Dieses wird er auch künftig nicht bewegen dürfen: Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Bad Waldsee

Spaziergänger ins Gesicht geschlagen

Eine Gesichtsverletzung hat ein 45 Jahre alter Spaziergänger erlitten, der am Samstag kurz vor 22 Uhr couragiert eingeschritten ist. Der Mann beobachtete im Bereich des Stadtsees eine dreiköpfige Personengruppe, aus der heraus ein junger Mann einen Schwan am Hals gegriffen und diesen in der Folge ins Wasser geworfen haben soll. Der 45-Jährige sprach den jungen Mann an, woraufhin sich eine Rangelei entwickelte. Dabei soll der bislang unbekannte Täter dem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die zwei jugendlichen Begleiterinnen schritten ein und trennten die Kontrahenten. Der Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß. Die Ermittler gehen nun ersten Hinweisen auf den Unbekannten nach. Gegen ihn wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

Bad Wurzach

Betrunkener Radfahrer flüchtet vor Polizei

Nicht weit gekommen ist ein 26-jähriger Fahrradfahrer, der am Sonntag gegen 5 Uhr vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte. Die Beamten wollten den 26-Jährigen, der bei Truschwende unterwegs war, stoppen. Daraufhin gab trat der Mann in die Pedale, konnte aber von der Streifenwagenbesatzung wenig später angehalten werden. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholeinfluss fest. Der 26-Jährige, der einen Wert von rund 2,4 Promille pustete, musste daraufhin in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und sein Fahrrad stehen lassen. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Wurzach

Pkw gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagmorgen zwischen 2 Uhr und 7 Uhr in Arnach an einem Opel verursacht. Der mutmaßlich mit einem Fahrrad unterwegs gewesene Unbekannte befuhr die Straße "Am Kapellenberg" und kollidierte dort mit einem Pkw, wodurch dessen Stoßstange, das Licht und die Frontscheibe auf der rechten Seite beschädigt wurden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Lediglich ein Fahrradlicht der Marke "Widder" konnte an dem Unfallort aufgefunden werden. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Radfahrer betrunken unterwegs

Ein 57-jähriger Radfahrer wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr bei Unterschwarzach von Polizeibeamten kontrolliert. Nachdem der zunächst am Waldrand fahrende 57-Jährige die Polizeistreife gesehen hat, bog er mit seinem Fahrrad in den Wald ab, stürzte und lief anschließend weiter. Nach zweiter Aufforderung durch die Polizeibeamten blieb er stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille, weshalb der Mann anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Auf den Radler kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Ravensburg

Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Leichte Kopfverletzungen hat sich ein 25-Jähriger zugezogen, als er am Sonntagabend in der Schützenstraße mit einem E-Scooter gestürzt ist. Mitursächlich für den Unfall dürfte die erhebliche Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Die Atemalkoholmessung bei der Unfallaufnahme zeigte über zwei Promille an. Zur medizinischen Behandlung wurde der 25-Jährige in eine Klinik gebracht. Der Scooter-Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Wangen

Betrunkener Wohnmobilfahrer aus dem Verkehr gezogen

Am helllichten Tag war ein 45-Jähriger am Sonntagmittag mit über drei Promille am Steuer seines Fahrzeugs unterwegs. Die Beamten stoppten den Mann, der gegen 11.30 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war, gegen 12 Uhr im Stadtgebiet Wangen. Den Beamten schlug bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch entgegen, der 45-Jährige pustete fast 3,2 Promille. Er musste folglich in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und untersagten ihm bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen. Zudem muss der 45-Jährige wegen der handgreiflichen Auseinandersetzung mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wilhelmsdorf

Pkw-Lenkerin nimmt Radfahrern die Vorfahrt - Sturz ist die Folge

Leicht verletzt wurde ein 60-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr in der Zußdorfer Straße. Dieser und ein weiterer 61-jähriger Radfahrer befuhren die Zußdorfer Straße Richtung Zußdorf. Eine 67-Jährige Renault-Fahrerin, die von der Hoffmannstraße nach links in die Zußdorfer Straße abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt der beiden Radfahrer und fuhr in die Kreuzung ein. Hierbei ließ sie den Motor ihres Pkws stärker aufheulen, weshalb der 61-Jährige nach rechts auswich. Dabei kollidierten die beiden Radfahrer und der 60-Jährige stürzte zu Boden. Dieser verletzte sich an der Schulter und kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

