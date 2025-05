Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit zwei beteiligten Fahrrädern

Gernsheim (ots)

Am Samstag, den 10.05.2025, gegen 11:40 Uhr kam es in Gernsheim in der Valentin-Thomann-Straße am Ausgang der Fußgängerunterführung zu einer Kollision zwischen zwei Fahrrädern, wobei ein jugendlicher Fahrradfahrer verletzt wurde. Der andere Fahrradfahrer fuhr nach kurzer Zeit von der Unfallstelle fort, ohne einen Personalienaustausch durchzuführen. Der flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, graue kurze Haare, graumelierter kurzer Vollbart, Brillenträger. Er trug eine helle Shorts und ein kurzärmliges Shirt. Der flüchtige Fahrradfahrer wird gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen. Ebenso werden noch Zeugen gesucht, die etwas zum Sachverhalt beitragen können.

