PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Rücknahme der Fahndung nach der 82-jährigen Vermissten

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Die am Montagabend veröffentlichte Fahndung nach der 82-Jährigen aus Friedrichshafen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6103968) hat sich erledigt. Die Seniorin wurde im Stadtgebiet von Friedrichshafen in einem hilflosen Zustand aufgefunden und befindet sich nun in einer Klinik zur medizinischen Versorgung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 18:44

    PP Ravensburg: 82-jährige Seniorin vermisst - Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

    Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots) - Seit Sonntag wird die 82-jährige Lurline J. aus Friedrichshafen-Ailingen vermisst. Die Seniorin wurde zuletzt am Sonntagmorgen vom Pflegedienst wohlauf in ihrer Wohnung angetroffen. Die Polizei geht davon aus, dass Frau J. im Laufe des Sonntags ihre Wohnung verließ. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die 82-Jährige dürfte zu ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Berg In Gegenverkehr geprallt - Entgegenkommender schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der K 7950 wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt, der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der 24-jährige Unfallverursacher mit seinem Seat von Kasernen in Richtung Weingarten, als er in einer langgezogenen ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen / Unterschmeien Radfahrer bei Sturz lebensbedrohlich verletzt Lebensbedrohliche Verletzungen hat sich ein 65 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Sonntagnachmittag bei einem Sturz auf der abschüssigen Altschmeierstraße zwischen Hardthof und Unterschmeien zugezogen. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache stürzte der Radler kurz nach 14.30 Uhr alleinbeteiligt und musste in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren