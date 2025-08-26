PP Ravensburg: Rücknahme der Fahndung nach der 82-jährigen Vermissten
Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)
Die am Montagabend veröffentlichte Fahndung nach der 82-Jährigen aus Friedrichshafen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6103968) hat sich erledigt. Die Seniorin wurde im Stadtgebiet von Friedrichshafen in einem hilflosen Zustand aufgefunden und befindet sich nun in einer Klinik zur medizinischen Versorgung.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell