PP Ravensburg: Rücknahme der Fahndung nach der 82-jährigen Vermissten

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots) - Seit Sonntag wird die 82-jährige Lurline J. aus Friedrichshafen-Ailingen vermisst. Die Seniorin wurde zuletzt am Sonntagmorgen vom Pflegedienst wohlauf in ihrer Wohnung angetroffen. Die Polizei geht davon aus, dass Frau J. im Laufe des Sonntags ihre Wohnung verließ. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die 82-Jährige dürfte zu ...

