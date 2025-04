Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Dorsten: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Mit mehreren Flaschen Alkohol, Zigaretten und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in einen Kiosk an der Nordstraße. Um in das Ladenlokal zu kommen, hebelten sie in der Nacht zu Dienstag eine Tür auf. Nach dem Einbruch flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Dorsten

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag Zugang zum Ladenlokal eines Textildiscounters Am Brauturm. Sie hebelten die Eingangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren hebelten sie noch eine weitere Tür auf und öffneten zwei Tresore. Letztendlich flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

