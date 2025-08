Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder und Containerbrand

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Mittwochabend, 30.07.2025 wurde die Löscheinheit Alt-Wetter um 21:06 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einer leerstehenden Wohnung in der Spinnstraße alarmiert.

Dank der guten Zusammenarbeit mit der zuständigen Wohnungsgesellschaft konnte kurzfristig eine Mitarbeiterin erreicht werden, die über einen Wohnungsschlüssel verfügte und sich umgehend zum Einsatzort begab. So war es den Einsatzkräften möglich, die Wohnung schadenfrei zu betreten.

Vor Ort konnte kein Brandereignis festgestellt werden. Der Rauchmelder hatte ohne erkennbaren Grund ausgelöst und wurde durch die Einsatzkräfte deaktiviert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Der Einsatz war nach rund 25 Minuten beendet.

Am Donnerstag, den 31. Juli 2025, wurde die Löscheinheit Volmarstein um 17:33 Uhr zu einem Containerbrand in der Köhlerwaldstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Inhalt eines Altpapiercontainers bereits in Vollbrand. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Schnellangriffsrohr zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen.

Zur Sicherheit wurden in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Entsorgungsunternehmen drei benachbarte Container geöffnet, kontrolliert und vorsorglich entleert. Ein vierter Container wurde durch die Feuerwehr gekühlt.

Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell