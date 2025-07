Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Transporter kippt auf die Seite - Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Mittwochabend im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Mittwochabend wurden um 18:11 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel in die Straße "Am Grünewald" alarmiert. Dort war aus unbekannter Ursache ein Transporter von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Als die Einsatzkräfte bereits kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, hatte sich der Fahrer bereits eigenständig aus dem Fahrzeug befreien können und wurde durch die ebenfalls eingetroffene Rettungswagenbesatzung direkt betreut. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und führten das Batteriemanagement durch. Betriebsstoffe liefen aus dem Fahrzeug keine aus, somit waren diesbezüglich auch keinerlei Maßnahmen erforderlich. Nachdem das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen war, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach 90 Minuten beendet werden.

