FW-D: Wohnung im Vollbrand - Frau springt aus dem Fenster

Dienstag, 26. November 2024, 20.41 Uhr Oranienburger Straße in Hassels

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand auf die Oranienburger Straße nach Düsseldorf-Hassels alarmiert. Dort brannte eine Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Die Bewohnerin konnte sich nur durch einen Sprung aus dem Fenster vor den Flammen retten. Sie wurde an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst behandelt und schwerverletzt in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Vier weitere Personen wurden im Verlauf des Einsatzes vom Rettungsdienst gesichtet, mussten aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Durch den massiven Löscheinsatz von mehreren Strahlrohren im Innen- und im Außeneinsatz, konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die 2. Etage verhindern. Aufgrund der Rauchausbreitung im gesamten Gebäude, waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig. Zur Kontrolle der angrenzenden Wohnungen mussten mehrere Türen gewaltsam geöffnet werden. Die Brandwohnung wurde völlig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die rund 50 Einsatzkräfte war der Einsatz etwa gegen 23.30 Uhr beendet.

