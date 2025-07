POL-MA: Schwetzingen/RNK: B 535 - Tunnel Schwetzingen -> Mannheim - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - In einem Restaurant in Mannheim Neckarau, kam es am Samstagnachmittag zu einer Körperverletzung. Das Restaurant hatte wegen einer privaten Veranstaltung geschlossen. Trotzdem verschaffte sich eine unbekannte männliche Person Zutritt zur Terrasse. Als er bemerkte, dass er nicht bedient wurde, begab sich der Mann schon sichtlich verärgert ins ...

