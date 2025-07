Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/RNK: B 291, Ketsch -> Schwetzingen - Pkw-Brand nach Verkehrsunfall

Schwetzingen/RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Verkehrsunfall auf der B 291 zwischen Ketsch und Schwetzingen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Pkw nach einem Auffahrunfall kurzzeitig in Brand, der zwischenzeitlich gelöscht werden konnte. Eine Person wurde bei dem Auffahrunfall verletzt. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Aktuell ist der linke Fahrstreifen in Richtung Schwetzingen zur Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell