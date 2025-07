Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei auf Festgelände

St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, ereignete sich gegen 02:20 Uhr eine Schlägerei zwischen etlichen Personen. Nach einem großen Fest auf einem Vereinsgelände in der Kirrgasse war es zu Streitereien gekommen. Zeugen sprachen von bis zu 20 Personen. Vor Eintreffen der Polizei hatten sich viele der Streitenden entfernt, was die Klärung des Sachverhaltes sehr erschwerte. Zum jetzigen Ermittlungsstand konnten vier Personen ermittelt werden die durch eine Gruppe Heranwachsender offenbar angegriffen wurden. Mindestens ein 17-jähriger aus dieser Gruppe wurde aufgrund der Schläge und Tritte so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht das Krankenhaus aufsuchen und ambulant versorgt werden musste. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich bei dem zuständigen Polizeirevier in Wiesloch, unter der Tel. Nr. 06222 / 57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell