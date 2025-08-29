Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter beschädigt Windschutzscheibe

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, die Windschutzscheibe eines VW beschädigt, der in einer Hofeinfahrt im Salamanderweg abgestellt war. Die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg gehen davon aus, dass der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand auf die Scheibe eingeschlagen hat. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Duo auf Mercedes-Stern-Diebestour

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben am frühen Freitagmorgen die Diebestour eines 17 Jahre alten Pärchens jäh gestoppt. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, als er das Duo gegen 4 Uhr dabei beobachtete, wie es an seinem Mercedes den Stern abriss und mitnahm. Als er die beiden ansprach, nahmen diese die Beine in die Hand. Wenig später konnte der Zeuge die beiden Jugendlichen am Postplatz sichten und die Polizei verständigen. Die Polizisten stellten bei dem Duo insgesamt fünf Mercedes-Sterne sicher, deren Herkunft zum Teil noch unklar ist. Die Beamten haben Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet und bitten weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Über 40 Verstöße bei Fahrradkontrollen

Über 40 Fahrradfahrende müssen nach Fahrradkontrollen des Polizeireviers Weingarten mit einem Verwarn- oder Bußgeld rechnen. Die Beamten haben am Dienstag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr am Löwenplatz und in der Waldseer Straße den Fahrradverkehr überwacht. Knapp 20 Radler befuhren dabei verbotenerweise die Fußgängerzone oder auf dem Gehweg. Weitere 16 Radfahrende waren auf dem Radweg in falscher Fahrtrichtung unterwegs, einer benutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Alle müssen nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Auf weitere sieben Radler kommt sogar ein Bußgeld zu, weil sie bei Rot über die Ampel gefahren sind. Hintergrund für die Kontrollen ist die Zunahme von Fahrradunfällen, bei denen im Jahr 2024 allein im Stadtgebiet von Weingarten 34 Radfahrende durch falsches Verhalten verletzt wurden.

Bodnegg

Transportfahrzeug auf Abwegen

Mehrere tausend Euro Sachschaden ist am Mittwoch kurz nach 18 Uhr entstanden, als sich der VW Crafter eines 54-jährigen Zulieferers in einem Teilort selbstständig gemacht hat. Der 54-Jährige stellte den Klein-Lkw an der abschüssigen Stelle kurz ab und verließ das Fahrzeug. Offenbar hatte der Fahrer vergessen, dieses gegen Wegrollen zu sichern, weshalb der Crafter rückwärts rollte, eine Verkehrsinsel überfuhr, einen Baum abriss und ein Verkehrszeichen mitriss. Der VW kam schließlich in der Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kißlegg

Über 180 Fahrer bei Regen zu schnell unterwegs

Die Verkehrspolizei Kißlegg hat am Donnerstag in nur 90 Minuten über 180 Kraftfahrzeuglenker zur Anzeige gebracht, die auf der regennassen A 96 deutlich zu schnell unterwegs waren. Bei nasser Fahrbahn ist die Geschwindigkeit zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Leutkirch-Süd auf 80 km/h beschränkt. Auf die Fahrer kommt nun ein Bußgeld zu. Sieben Fahrzeuglenker müssen darüber hinaus mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen - der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit über 130 km/h gemessen.

