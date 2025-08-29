Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Leichte Verletzungen hat sich ein 64 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag bei einem Auffahrunfall auf der Messestraße zugezogen. Gegen 12 Uhr war er mit seinem Toyota in Richtung Messe unterwegs und fuhr mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit wuchtig auf einen Mercedes-Sprinter auf, der an einer roten Ampel stand. Ein Rettungsdienst brachte den Unfallverursacher in eine Klinik. An seinem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Sprinter des 49 Jahre alten Unfallgegners wir der Sachschaden auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Von Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn dürfte die Ursache für einen Unfall am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der K 7735 gewesen sein. Eine 75 Jahre alte Renault-Lenkerin war zwischen Ittenhausen und Unterteuringen unterwegs, als sie in einer Kurve ins Rutschen geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort stieß der Wagen gegen mehrere Bäume und kam an einem Verkehrszeichen zum Stehen. Die 75-Jährige kam mit dem Schrecken davon, an ihrem Pkw hingegen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 20.000 Euro geschätzt wird. Wie hoch der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung ausfällt, ist noch nicht geklärt.

Eriskirch

Kind läuft vor Stadtbus - Fahrgast stürzt

Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Seestraße auf Höhe des Einkaufscentrums ereignet hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Eine zwischen 30 und 40 Jahre alte Unbekannte wollte offenbar die Straße mit ihren beiden Kindern (etwa 3 bis 5 Jahre alt) überqueren. Als eines der Kinder unachtsam auf die Straße sprang, musste der Fahrer eines herannahenden Stadtbusses abrupt bremsen. Dadurch wurde ein 78 Jahre alter Fahrgast aus dem Sitz geschleudert, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus. Die Frau und deren beiden Kinder konnten nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zur Unbekannten, die hellbraune Haare hatte und ein grünes T-Shirt trug, nimmt der Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Immenstaad

Lastwagen fährt auf Auto auf

Eine verletzte Person, zwei beschädigte Autos und eine zerstörte Ampelanlage waren die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad ereignet hat. Ein 33 Jahre alter Lastwagenfahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Mutmaßlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstandes erkannte er zu spät, dass die vorausfahrende Autofahrerin an der Ampel auf Höhe der Einmündung zur L 207 anhalten musste. In der Folge fuhr er wuchtig auf den VW auf, lenkte sein Gefährt zudem nach rechts, wo er gegen die Ampelanlage stieß. Die Frau wurde leicht verletzt und von einem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand rund 12.000 Euro, am Lastwagen rund 8.000 Euro Sachschaden. Wie hoch der Schaden an der Ampel ausfällt, ist nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen kurzzeitig gesperrt werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Polizei sucht nach Streifvorgang auf der Bundesstraße Zeugen

Nach einem Streifvorgang auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen davongefahren ist ein Lastwagenfahrer am Mittwochabend. Gegen 17.45 Uhr überholte ein Citroen-Jumper-Lenker den Laster, wobei der auf der rechten Spur fahrende Lkw-Fahrer offenbar auf die linke Spur geriet und den Citroen touchierte. Beide bemerkten den Zusammenstoß scheinbar zunächst nicht und setzten ihre Fahrt in Richtung Friedrichshafen fort. Erst als der Citroen-Lenker an seinem Fahrziel den Schaden von mehreren hundert Euro feststellte, kontaktierte er die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

