Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte Täter scheitern bei Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

In der Zeit vom 24.07.2025 (Donnerstag, 22.00 Uhr) bis 25.07.2025 (Freitag, 10.00 Uhr) ist es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus der Eiderstraße gekommen. Der oder die Täter scheiterten mit ihrem Versuch.

Laut der am 25.07.2025 erstatteten Anzeige habe unbekannte Täter an mehreren Stellen versucht gewaltsam ins Haus einzudringen. Hierbei richteten der oder die Täter Sachschaden an Fenstern und Türen an, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden kann. Fest steht jedoch, dass das Haus durch Unberechtigte nicht betreten und somit auch kein Stehlgut erlangt wurde.

Die ermittlungsführende Kriminalpolizei Pinneberg sucht nun mögliche Zeugen, die Auffälligkeiten im Zeitzeitraum im Bereich der Eiderstraße oder Glasmoorstraße festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell