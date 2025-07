POL-SE: Elmshorn - Unbekannte erlangen Bargeld und Schmuck nach Einbruch in Wohnung - Kriminalpolizei sucht weitere Hinweise

Bad Segeberg (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende ist es am Sonntagmorgen (20.07.2025) in einer Diskothek in der Oldesloer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Männern gekommen. Ein Geschädigter musste nach einem Glasflaschenwurf mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus verbracht ...

