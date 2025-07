Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Polizei sucht Hinweise nach Glasflaschenwurf in Diskothek - Geschädigter erleidet Schnittverletzungen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende ist es am Sonntagmorgen (20.07.2025) in einer Diskothek in der Oldesloer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Männern gekommen. Ein Geschädigter musste nach einem Glasflaschenwurf mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gegen 04:40 Uhr kam es in der Diskothek zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Weiteren Verlauf kamen noch zwei weitere Männer hinzu, so dass insgesamt drei unbekannte Personen auf den 39-jährigen Geschädigten kurzzeitig einschlugen. Beim Versuch, sich der Situation zu entziehen und in Richtung Ausgang zu gehen, warf einer der drei Unbekannten eine Glasflasche nach dem 39-jährigen Bad Segeberger und traf ihn mit der Flasche im Gesicht.

Der Geschädigte erlitt Schnittverletzungen im Gesichts- sowie Halsbereich und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Die drei unbekannten Täter wurden alle als männlich mit schwarzen Haaren beschrieben. Einer hatte einen schwarzen Vollbart, wurde auf ein Alter von ungefähr 30 Jahre geschätzt und trug ein helles Oberteil.

Die Polizei Bad Segeberg leitete ein Strafverfahren mit dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung ein und bittet um weitere Hinweise. Gibt es Diskothekenbesucher, die den Angriff gesehen haben und weitere Angaben machen können?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell