Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Einbrecher durch Bewohner bei der versuchten Tat überrascht und in die Flucht geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

Am 22.07.2025 (Dienstag) ist es um 19.03 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Panjestraße gekommen. Der Täter wurde bei der versuchten Tatausführung gestört und flüchtete umgehend.

Zur angegebenen Zeit wurde der Bewohner einer Hochparterrewohnung durch Geräusche und Stimmen aus Richtung seiner Küche aufmerksam. Der 36-jährige Elmshorner begab sich sofort in seine Küche und sah seinen Mann, der seinen Arm durch das auf Kipp gestellte Fenster gesteckt hatte. Der Bewohner sprach den Täter lautstark an, worauf dieser umgehend flüchtete.

Zur Beschreibung konnte angegeben werden, dass der männliche Täter auf ca. 35 Jahre geschätzt wird, schwarze kurze Haare hat, zur Tatzeit ein schwarzes Hemd und Jeanshose trug und unrasiert (3-Tage-Bart) war. Der Mann wirkte auf den Bewohner insgesamt ungepflegt und hatte einen auffällig extremen Körpergeruch. Weiterhin habe der Täter in einer für den Anzeigenden unverständlichen Sprache gesprochen. Ob eine weitere Person in der Nähe war oder der Mann Selbstgespräche führte, ist unbekannt. In jedem Fall hat der Bewohner nur diese eine Person wahrgenommen.

Schaden ist durch diese Tat nicht entstanden.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden durch die Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen, die verdächtige Feststellungen in unmittelbarer Umgebung des Tatortes getätigt haben, können diese über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell