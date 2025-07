Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Gutachten bringt Gewissheit - Roteichen vergiftet - Polizei sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

Anfang Juli erstattete die Stadt Elmshorn Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falles einer Umweltstraftat. Unbekannte Täter hatten Roteichen in der Schooltwiete nachweislich mittels Glyphosat geschädigt.

Durch Hinweise aus der Bevölkerung an die Stadt Elmshorn wurde bekannt, dass zwei Roteichen in der Schooltwiete deutliche Krankheitszeichen aufwiesen. 80 - 90 Prozent der Belaubung und der jungen Triebspitzen waren zu diesem Zeitpunkt stark verbräunt oder bereits verkümmert.

Die Stadt Elmshorn hatte zur Überprüfung ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches nun den Nachweis einer Vergiftung lieferte. Vermutlich bereits in den ersten Monaten des Jahres 2025 wurden nach Einschätzung des Gutachters größere Mengen Herbizide in den Boden in Baumnähe eingebracht. Die Laboruntersuchung bestätigte den Verdacht auf Einbringung von Glyphosat.

Der Schaden wurde mit ca. 20.000,- Euro angegeben.

Die Empfehlung des Gutachters ist jedoch eindeutig. Dieser empfiehlt zunächst Beobachtung nach Möglichkeit den Erhalt der Bäume obwohl es in der nächsten Zeit noch zu vermehrter Totholzbildung kommen dürfte.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden beim Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn geführt. Sachdienliche Hinweise werden dort unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegengenommen.

