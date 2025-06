Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Fahrer von Elektrofahrrad gestreift und geflüchtet, Hinweise erbeten

Gengenbach (ots)

Der 43 Jahre alte Fahrer eines Elektrofahrrads ist am Mittwochmorgen in der Berghauptener Straße im Bereich eines dortigen Lebensmittelmarkts vom Anhänger eines überholenden Lastwagengespanns gestreift worden und kam hierdurch zu Fall. Der 43-Jährige zog sich bei dem sich gegen 7:15 Uhr zugetragenen Zusammenprall leichte Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Lenker des Lastwagengespanns fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Derzeit liegen keinerlei Hinweise zum geflüchteten Lastwagen mit Anhänger vor. Hinweise zum nun gesuchten Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 an die Beamten des Polizeipostens Gengenbach erbeten.

/wo

