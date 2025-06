Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zusammenstoß

Offenburg (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr kam es auf der Willy-Brand-Brücke zu einer frontalen Kollision zwischen zwei Autos. Eine 71-jährige Mitsubishi-Fahrerin soll infolge eines Fahrfehlers im Kurvenbereich nach links in den Gegenverkehr gekommen und dabei mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Audi-Fahrer kollidiert sein. Beide Unfallbeteiligte zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die 71-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. /ra

