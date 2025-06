Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Verdacht schwere Körperverletzung - Nachtragsmeldung

Rastatt, Plittersdorf (ots)

Nach dem Angriff auf einen 37-Jährigen am Sonntag vor zwei Wochen (8. Juni 2025) auf einer Veranstaltung in der Fährstraße haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen wegen Verdachts einer schweren Körperverletzungen übernommen. Die Verantwortlichen der sich kurz vor 4 Uhr zugetragenen Tat sind weiterhin unbekannt. Derzeit werden von den Ermittlern ihnen übermittelte Videosequenzen überprüft, um mögliche Hinweise zu den Angreifern zu erlangen. Der durch den Angriff schwer verletzte Mann ist derzeit nicht vernehmungsfähig. Er befindet sich in einem stabilen Zustand und ist außer Lebensgefahr. Zur Begutachtung seiner erlittenen Verletzungen wurden Rechtsmediziner hinzugezogen. Die Autofahrerin, die zur Tatzeit hupend auf die Situation aufmerksam gemacht hat, ist zwischenzeitlich vernommen worden. Die Ermittler bitten weiterhin mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Verantwortlichen der Tat geben können, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden.

Pressemitteilung vom 11.06.2025, 11:19U

Rastatt, Plittersdorf - Zeugenaufruf, gefährliche Körperverletzung

Rastatt Im Bereich einer Feier am Festplatz in der Fährstraße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Beim Verlassen der Feierlichkeit soll es aus noch unbekannten Gründen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und einer auf dem Vorplatz des Festplatzes anwesenden Gruppe gekommen sein. Zeugenangaben zufolge sollen Personen aus der Gruppe gemeinschaftlich auf den Mann eingeschlagen und ihn schwer verletzt haben. Auch ein hinzukommender 33-Jähriger wurde von den Unbekannten offenbar angegriffen und verletzt. Die Personengruppe flüchtete im Anschluss. Die Verletzten wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgt. Ein Autofahrer soll die Situation unmittelbar beobachtet und durch Hupen darauf aufmerksam gemacht haben. Insassen des dunklen Audi, wie auch weitere Personen, die sachdienliche Hinweisen zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

