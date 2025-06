Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorfahrtsverstoß

Kehl (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kanzmattstraße, bei dem eine 15-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Diese soll gegen 15 Uhr beim Queren der Kreuzung zur Karlsstraße die Vorfahrt der von rechts kommenden 19-jährige VW-Fahrerin missachtet haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Jugendliche zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstand Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Kehl fest, dass die 15-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. /ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell