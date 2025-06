POL-OG: Bühl - Gefährliche Körperverletzung, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Ein Streit in der Gemeinschaftsunterkunft "Am Flugplatz" rief in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere polizeiliche Einsatzkräfte auf den Plan. Laut einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gerieten mehrere Männer gegen 1 Uhr in eine handfeste Auseinandersetzung, wobei ein 38 Jahre alter Bewohner leichte Verletzungen davontrug. Beim Eintreffen der Beamten war die Lage bereits beruhigt. Hintergrund ...

