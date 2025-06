Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrradfahrer schwer verletzt

Achern (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 28-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige gegen 16:50 Uhr zunächst die Allerheiligenstraße und fuhr anschließend in den dortigen Kreisverkehr ein. Ein aus Richtung Martinstraße kommender 49-jähriger Opel-Lenker soll ebenfalls in den Kreisverkehr eingefahren sein, wobei er mutmaßlich die Vorfahrt des Fahrradfahrers missachtet habe. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei schwer und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell