POL-OG: Achern, L87 - Wendemanöver führt zur Kollision

Achern, L87 (ots)

Ein Wendemanöver auf dem Abfahrtsast der L87 in Richtung Oberachern hat am Dienstagmittag zu einer leicht verletzten Leichtkraftradfahrerin geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 66 Jahre alter Skoda-Fahrer gegen 13:10 Uhr in Höhe der Einmündung "Spinnerhöfe" gewendet haben. Weil er hierzu zunächst an den rechten Fahrbahnrad gelenkt haben soll, setzte eine nachfolgende 17 Jahre alte Lenkerin einer Kawasaki zum Überholen an und prallte hierbei gegen die Fahrertür des wendenden Autos. Die Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzen die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf rund 12.000 Euro. /wo

