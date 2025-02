Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern, gegen 17.50 Uhr auf der K19. Ein 52-jähriger Fahrer eines VW fuhr von Großvargula in Richtung Gräfentonna und kollidierte dabei mit einem sich im Fahrbahnbereich befindlichen 26-jährigen Fußgänger. Infolge des Zusammenstoßes erlag der 26-Jährige seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell