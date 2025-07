Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unbekannte Täter stecken Pkw in Brand - Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise

Elmshorn (ots)

Am 24.07.2025 (Donnerstag) ist es gegen 02.30 Uhr zu einer Brandstiftung an Pkw in der Straße 'Stubbenhuk' gekommen. Ein vorbeikommender Radfahrer ist zwei Personen gefolgt, die sich vom Tatort laufend entfernten. Der Verfolger verliert die Flüchtenden jedoch wenig später aus der Sicht.

Zur angegebenen Zeit befuhr ein 24-jähriger Elmshorner mit seinem Fahrrad die Straße Stubbenhuk in Richtung der Besenbeker Straße. Plötzlich bemerkte er ein brennendes Fahrzeug und kurz darauf zwei weglaufende Personen, denen er umgehend folgte. Nebenbei informierte der Mann über den Notruf die Polizei. Die Flucht verlief durch den Stubbenhuk in die Besenbeker Straße und dann weiter in die Turnstraße. Dort liefen die beiden Tatverdächtigen auf ein Schulgelände, wo der Elmshorner die beiden aus den Augen verlor und die Verfolgung sodann abbrach. Auf Anweisung der Einsatzkräfte machte er sich dann auf den Rückweg zum Tatort.

Zur Beschreibung konnte lediglich gesagt werden, dass es sich bei den flüchtenden Personen scheinbar um Männer handelte,. Diese seien ungefähr 180-185 cm groß und schwarz gekleidet gewesen.

Am Tatort wurde ein in voller Ausdehnung brennender Pkw-VW CC mit Peiner Kennzeichen festgestellt. Der Schaden wurde vorläufig mit ungefähr 15.000,- EUR beziffert.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizeistelle Elmshorn geführt. Dort erhofft man sich nun noch weitere sachdienliche Hinweise. Diese können über die Rufnummer 04121-803-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell