Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Horst - A 23 - Verkehrsunsicheres Fahrzeug sofort nach Kontrolle aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

A 23 - Horst (ots)

Am 24.07.2025 (Donnerstag) ist es gegen 09.45 Uhr bei Horst auf der A 23 zu einer Kontrolle eines bulgarischen Pkw-Opel-Astra gekommen. Der Pkw war derart verkehrsunsicher, dass eine Prüfstelle direkt im Anschluss an die Kontrolle das Fahrzeug aus dem Verkehr zog.

Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, als sie einen mit nur 60 Km/h sehr langsam Fahrenden Pkw auf der A 23 in Fahrtrichtung Süden feststellten. Der linke vordere Kotflügel stand deutlich vom Fahrzeug ab und die Motorhaube war am Kennzeichen festgebunden. Verwendet hatte der 68-jähige bulgarische Fahrzeugführer hier zwei Handy-Ladekabel. Auch sonst war der Pkw in einem desolaten Zustand. Kurzerhand verlegte man vom Kontrollort (Rastplatz Steinburg) zu einer technischen Prüfstelle in Itzehoe. Dort zog man das Fahrzeug aus dem Verkehr. Der Fahrzeugführer hat nun für ein Transportfahrzeug zu sorgen auf das er seinen Opel aufladen und mitnehmen kann. Weiterhin hat der Mann sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell