Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 04.07.2025 bis 06.07.2025

Wilhelmshaven (ots)

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Sande festgestellt, dass der 36jährige Pkw-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt

Brand eines Baumes in Schortens

Am Samstagmorgen gegen 07.00 Uhr wurde durch einen Spaziergänger eine deutliche Rauchentwicklung im Bereich des Sportplatzes Am Klosterpark in Schortens festgestellt. Ursächlich war ein in Brand geratener Baum. Durch das Feuer wurde weiterhin eine angelehnte Festzeltgarnitur beschädigt. Durch die frühzeitige Brandentdeckung konnte ein Übergreifen auf benachbarte Bäume oder einen in unmittelbarer Nähe stehenden Schuppen verhindert werden. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Schortens zeitnah gelöscht. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen, die Angaben zur Brandursache oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel-Nr. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Fahren unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken: Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, wurde im Rahmen einer Kontrolle in Schortens festgestellt, dass eine 46-jährige männliche Person zuvor einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr geführt hatte, obwohl sie deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,91 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell